População idosa de Penedo tem a melhor cobertura vacinal contra Covid entre as grandes cidades de Alagoas

A melhor assistência do estado está registrada no painel da Rede Nacional de Dados em Saúde

Decom PMP

A cobertura vacinal da população idosa de Penedo contra a Covid-19 é a melhor desenvolvida entre todas as grandes cidades de Alagoas.

A assistência prestada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) alcança praticamente 93% das pessoas com 60 anos ou mais, o melhor percentual entre todos os municípios alagoanos com mais de 50 mil habitantes.

A mais recente comprovação do empenho do governo Ronaldo Lopes com a população de Penedo está no painel da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), com informações referentes ao primeiro dia do mês de agosto.

A cobertura vacinal de combate ao coronavírus desenvolvida em Penedo atinge 98,7% da faixa etária de 70 a 74 anos; 95% das pessoas com 80 anos ou mais; 94% do público com idade de 65 a 69 anos; 90% entre idosos e idosas da faixa etária de 75 a 79 anos; e 86,3% da faixa etária de 60 a 65 anos.

A melhor média geral do ciclo vacinal para a população idosa é resultado da assistência ofertada pela Prefeitura de Penedo desde o início da campanha de vacinação contra Covid.

“Nós temos uma equipa extremamente dedicada ao trabalho de salvar vidas, vacinando nossa população diariamente, seja em nossa central ou indo até as casas das pessoas que não têm como se deslocar. Nós também fazemos busca ativa e colocamos transporte à disposição das pessoas da zona rural para serem vacinadas. Tudo isso gera os excelentes resultados que colocam Penedo como referência positiva na vacinação contra Covid”, explica o Secretário Guilherme Lopes.

Ao tempo em atende a população idosa, a Secretaria de Saúde de Penedo inicia o mês de agosto com mais uma redução de faixa etária para imunização contra o coronavírus.

A partir de hoje (segunda-feira, 02), a campanha atenderá jovens com 26 e 25 anos.

A vacinação em massa contra Covid é realizada no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro, das 8h às 6 horas, inclusive nos finais de semana.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP