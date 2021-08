Por conta de baixa procura, Salvador amplia vacinação para 26 anos ou mais nesta segunda

A Prefeitura de Salvador resolveu ampliar a vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira (9) para todos aqueles com 26 anos ou mais. Inicialmente, a data de hoje era exclusiva para pessoas com 27 e 26 anos. No entanto, por causa da baixa procura, a gestão municipal anunciou a amplicação.

Antes de se dirigir ao ponto de imunização, todas as pessoas deverão, obrigatoriamente, conferir no site da SMS se o nome já está habilitado para receber o imunizante. O endereço é o www.saude.salvador.ba.gov.br. A movimentação nos postos também pode ser acompanhada através do filômetro, no endereço filometro.saude.salvador.ba.gov.br.