Por desgaste no gramado, Mineirão ficará sem jogos por 12 dias

Belo Horizonte, SP, 09 (AFI) – Por conta da grande sequência de jogos que vem sendo realizado no Mineirão, a equipe técnica do estádio informou que não receberá jogos por 12 dias. A organização do estádio busca preservar o estádio e continuar deixando em bom estado.

Diferentemente do Maracanã que já vinha recebendo críticas antes da Copa América e continuou durante a competição. Agora com após a competição, o estádio continua recebendo críticas por conta da manutenção do gramado.

JOGOS ADIADOS

O Cruzeiro terá que mudar a sede do seu jogo contra o Vitória, pois o já foram avisados que não receberão o próximo jogo da Raposa. O Atlético-MG não deve ter jogos adiados, mas deve enfrentar o Palmeiras no estádio.

O diretor do estádio Samuel Lloyd comentou sobre a posição que importante que tomou priorizando a qualidade do gramado.

“Precisamos tomar uma decisão visando a temporada completa. A pausa é fundamental para que o gramado esteja pronto para este segundo semestre de decisões e jogos importantes”, disse.

ETAPAS DO GRAMADO

No processo de recuperação, o trabalho com o gramado é feito em três etapas: primeiro acontece o corte vertical. Na sequência, é realizado o corte que deixa o gramado uniforme, e, por fim, é plantada a semente de inverno.

Entre as atividades que serão realizadas neste período de intervenção está a intensificação de tratamentos com luzes artificiais, aplicação de adubo, irrigação, fortificação, prevenção de fungos e pesticidas e fechamento de buracos, além do descanso.