Por que acontece? Como lidar?

O cansaço mental no trabalho é mais recorrente do que imaginamos. Basta uma pesquisa rápida e perceberemos que muitas pessoas relatam terem se sentido esgotadas nesse sentido.

Saber lidar com essa situação e reconhecer as causas por trás dela é um passo importante para melhorar a qualidade de vida no ambiente corporativo.

Por isso, neste conteúdo pretendemos lhe dar alguns possíveis direcionamentos sobre o tema. Acompanhe para saber mais.

Por que o cansaço mental no trabalho acontece? Quais as causas?

O cansaço mental no trabalho pode ser proveniente de muitas causas distintas. Isso porque cada sujeito tem um jeito único de lidar com os desafios do dia a dia. Isso quer dizer, em outras palavras, que algo que gera sobrecarga mental em você, pode não gerar em outra pessoa, e vice-versa.

No entanto, existem alguns fatores que costumam estar envolvidos com grande parte das pessoas que sofrem com esse esgotamento mental. A seguir listamos alguns deles:

Estresse excessivo;

Cansaço físico e noites mal dormidas;

Excesso de trabalho, incompatível com o dia a dia do trabalhador;

Más relações no ambiente de trabalho;

Dificuldade de pensar sobre o futuro;

Falta de perspectivas sobre o trabalho;

Sensação de estagnação;

Insatisfação com salário e/ou cargo;

Hábitos ruins no trabalho, como falta de foco e procrastinação;

Questões emocionais não relacionadas ao trabalho;

Entre outras singularidades de cada sujeito.

Como lidar com o cansaço mental?

Para lidar com o cansaço mental no trabalho é fundamental saber reconhecer os gatilhos por trás dele. Assim, como cada caso é um caso, você deverá lançar um olhar mais atento sobre as suas próprias questões emocionais.

O que tem lhe deixado estressado? Quais atividades provocam a sensação de esgotamento? O que tem “tirado a sua paz” no dia a dia de trabalho? Reflita sobre isso, pois essas considerações podem ser um bom ponto de partida para lidar com o esgotamento.

Em paralelo a isso, lembre-se de cuidar da sua saúde mental como um todo. Trabalhe as suas emoções, escute as suas angústias e não deixe-as apenas de lado. Tenha essa consideração por você mesmo! Aqui, o autoconhecimento se torna uma boa opção para lidar com esse estresse e cansaço no trabalho. E, em paralelo, a psicoterapia também pode ajudar.

Lembre-se ainda de reconhecer os seus limites pessoais e respeite-os. Não aceite uma demanda de trabalho absurda, apenas para tentar agradar a alguém. Foque no que você é bom, mas respeite as suas limitações. E saiba dizer não quando necessário!

Cuide da sua saúde mental e respeite os seus limites

A sua saúde mental é muito importante. Quando você se sentir com cansaço mental no trabalho, não deixe para depois. Resolva essa situação antes que ela se agrave e piore ainda mais para si mesmo.

Foque em você e lembre-se de se pôr em primeiro lugar. Assim você irá conquistar uma rotina de trabalho que seja muito mais respeitosa com você mesmo. Pense nisso. 😉