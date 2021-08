Muitos falam sobre a importância de termos pessoas para se inspirar na vida, mas, por que isso é realmente importante? Será que essas pessoas podem fazer diferença em nossas vidas? Vamos refletir sobre isso?

Pessoas para se inspirar na vida: Por que elas são importantes?

As pessoas para se inspirar na vida podem aparecer em diferentes esferas do cotidiano. Podemos ter aquele professor que nos inspira, aquele colega de trabalho, e até mesmo um famoso que faz com que sintamos mais motivação.

Porém, e quando não encontramos pessoas que sirvam de alicerce para essa inspiração? Será que isso faz falta?

Bom, é claro que não existe uma resposta “geral” para isso, ainda mais se considerarmos que cada pessoa é única. Mas, a verdade é que as pessoas para se inspirar na vida podem sim exercer papéis importantes em nossas vidas. Abaixo apontamos alguns fatores nesse sentido.

Nós sentimos que somos capazes de conquistar nossos objetivos

Se a pessoa que inspira você é alguém que você gostaria de se espelhar, essa pessoa pode acabar impulsionando você. Afinal, se ela chegou lá, a tendência é que você sinta que também é capaz de alcançar seus objetivos.

Isso fica ainda mais fortalecido se a pessoa apresenta ter passado por dificuldades semelhantes às suas.

Pessoas inspiradoras nos dão motivação em dias difíceis

Quando estamos desmotivados, tendemos a enxergar tudo de uma maneira mais negativa. Isso é bastante natural.

Porém, quando há pessoas para se inspirar na vida, podemos a lançar um olhar mais positivo sobre as coisas. Isso porque percebemos que elas também passaram por dias difíceis, e seguiram em frente.

Reconhecemos que todas as pessoas têm limitações – e tudo bem

Seguindo ainda o que foi mencionado acima, as pessoas que nos inspiram também são… pessoas. E, por isso, apresentam defeitos, falhas e limitações.

E quando percebemos isso, fica claro o quanto uma pessoa pode ser incrível, mesmo diante das suas limitações. Afinal, ninguém é perfeito! E descobrir que a pessoa que admiramos também não é, faz com que nos sintamos mais confiantes em algumas situações.

Até porque podemos refletir mais a fundo sobre isso: se fulano, que conquistou muitas coisas, tem limitações, medos e falhas, eu também consigo!

Podemos reconhecer alguns caminhos mais promissores

É aquela velha história: uma pessoa que já atingiu um determinado objetivo tem muito o que ensinar sobre a sua estrada. E, às vezes, esses ensinamentos podem servir de atalho para muita gente que sonha com o mesmo objetivo.

Por isso, outra vantagem de termos pessoas para se inspirar na vida é justamente visualizar caminhos mais promissores. Ao mesmo tempo, reconhecer aqueles que podem não ser tão interessantes.

É claro que jamais deveremos pautar a nossa estrada na vida alheia, mas receber algumas dicas e direcionamentos, que façam sentido, é valioso. Desde que, obviamente, essas dicas sejam usadas com sabedoria.

Agora, reflita com você mesmo: Quem te inspira? Você tem alguém como motivação ou inspiração? Conta pra gente. 🙂