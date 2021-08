Portuguesa-SP 2 x 0 Madureira-RJ – Mesmo classificada, Lusa vence e volta para liderança da Série D

São Paulo, SP, 28 (AFI) – Mesmo com a classificação garantida desde a rodada passada, a Portuguesa conseguiu mais um resultado positivo na noite deste sábado (28) em jogo válido pela 13ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando em casa, no Estádio do Canindé, a Lusa não teve dificuldades para vencer o Madureira-RJ, pelo placar de 2 a 0.

Lucas Douglas e Danilo Pereira fizeram os gols do duelo, um em cada tempo da partida. Com o resultado, o time paulista retorna a liderança do Grupo A7 agora com 23 pontos ganhos. Já o Madureira segue na oitava e última posição da chave, com 14 pontos e tem pequenas chances de avançar.

DETALHES DO DUELO

O primeiro tempo foi bastante movimentado desde o seu inicio, mas o placar só foi sair do zero nos minutos finais. Aos 43, depois de uma boa jogada pela esquerda, Maykinho foi derrubado na área pelo zagueiro e o árbitro marcou pênalti. Lucas Douglas foi para a cobrança, bateu firme e colocou a Portuguesa em vantagem.

Na volta do intervalo, a Portuguesa fez pressão e logo nos primeiros minutos, marcou o segundo gol e praticamente decretou a vitória. Aos seis minutos, Danilo Pereira recebeu um lançamento em profundidade, ganhou na corrida dos zagueiros e bateu na saída do goleiro adversário que nada pode fazer. Nos minutos finais, o duelo seguiu equilibrado, mas o time paulista venceu mesmo por 2 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes fecham suas participações na primeira fase no próximo sábado (04) com a disputa da 14ª rodada da primeira fase da Série D de forma completa às 15h. A Portuguesa visita o Cianorte-PR, no Estádio Albino Turbay e o Madureira recebe a Inter de Limeira no Estádio Conselheiro Galvão.