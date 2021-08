Portuguesa-SP x Madureira-RJ – Lusa quer garantir classificação, enquanto Madura mira G4

São Paulo, SP, 27 (AFI) – A Portuguesa recebe o Madureira-RJ neste sábado, às 19h, no estádio do Canindé. O jogo é válido pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Enquanto a Lusa quer garantir matematicamente a classificação e a liderança da chave, o clube carioca busca entrar no G-4.

Líder do Grupo A7, com 20 pontos, a equipe rubro-verde está virtualmente garantida na segunda fase do torneio e ainda tem o objetivo de confirmar a primeira colocação.

Já o Madureira tem 14 pontos e ocupa a quinta posição, um ponto atrás do Boavista-RJ, o quarto. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1 no Rio de Janeiro.

PORTUGUESA

Para este jogo, o técnico Fernando Marchiori, assim como em todas as partidas, faz mistério. A questão física e o alto número de atletas pendurados vão guiar o comandante na definição do time titular.

Desfalque no empate por 2 a 2 com o Santo André, na última rodada, Willian Magrão não tem presença confirmada. O zagueiro se recuperou de uma lesão muscular, treinou com o restante do elenco, mas ainda é dúvida. Se não tiver condições, Gilberto Alemão seguirá no time titular.

Autor do gol salvador contra o Ramalhão, o atacante Ermínio, que disputa uma vaga no setor ofensivo, ressaltou a busca pelos três pontos e a liderança da chave. “Todos estão 100% para dar o melhor, para garantir logo esse primeiro lugar do grupo, essa classificação. Todos estão focados, preparados, para no sábado cada um dar o melhor e conseguir a vitória”, disse.

MADUREIRA

Vindo de derrota em casa para o Boavista, o Madureira precisa da vitória para seguir com chances de classificação ao mata-mata da Série D.

No entanto, o técnico Alfredo Sampaio, que retorna de suspensão, terá dois problemas para escalar sua equipe. Os atacantes Rafinha e Sampaio receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e desfalcam o Madureira. Índio e Jonathan Pimpão são os prováveis substitutos.