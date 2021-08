Possível affair? Anitta curte Disney ao lado de ator norte-americano

Anitta compartilhou cliques ao curtir a Disney com amigos, nesta quinta-feira (19). A cantora apareceu ao lado do ator norte-americano Griffin Johnson, o que levantou suspeitas de um possível affair entre os dois.

A cantora está solteira desde o término de seu relacionamento com o bilionário Michael Chetrit, recentemente.

Griffin Johnson mora em Miami, nos Estados Unidos, cidade onde Anitta está passando uma temporada. Griffin ficou ainda mais conhecido através do aplicativo Tik Tok, no ano passado. Além disso, o ator também fez parte do elenco da série ‘Attaway General’.