possível “novo bônus” gera discussão nas redes sociais

De acordo com informações que circularam na imprensa nesta quarta-feira (5), o Governo Federal está analisando a possibilidade de pagar um bônus no novo Bolsa Família. A ideia, ainda segundo jornais, é liberar um dinheiro a mais para os beneficiários do programa que conseguirem um emprego formal.

Essa informação, que ainda não é oficial, está causando polêmica nas redes sociais. Por um lado, algumas pessoas estão criticando o Governo. Por outro lado, alguns apoiadores do Presidente estão dizendo que a ideia é boa e que pode ajudar muitas indivíduos a saírem do programa para conseguirem um emprego formal.

De acordo com essas informações de bastidores, essa ideia funcionaria assim: o beneficiário do Bolsa Família que conseguir um emprego formal passaria a receber o valor do programa mais um acréscimo por alguns meses. E isso aconteceria mesmo depois da efetivação do funcionário na empresa e duraria por um tempo.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, a pessoa que recebe o Bolsa Família e consegue um emprego formal perde o benefício imediatamente. Pelo menos é o que diz a regra do programa em questão. Então seria justamente este ponto que acabaria passando por uma mudança.

Nas redes sociais, muita gente se manifestou por causa dessa ideia. De um lado, as pessoas disseram que o Governo estaria partindo da ideia de que os usuários do Bolsa Família não procuram emprego naturalmente. Do outro, alguns internautas disseram que a ideia vai ajudar os brasileiros a se estimularem

Opiniões

“A melhor forma de assegurar que as pessoas não dependam do auxílio não é pagando bônus e sim com políticas de combate ao desemprego e garantia de direitos trabalhistas”, disse a Deputada Federal Vivi Reis (PSOL-PA). De acordo com ela, o Governo Federal vai cometer um erro se seguir por esse caminho. No entanto, há quem discorde.

“É uma grande ideia. É uma prova de que esse Governo não quer cidadãos dependentes do estado. Esse Governo quer que as pessoas saiam da miséria, ao contrário do que acontecia na época do PT”, disse outra internauta em defesa da possível ideia do Palácio do Planalto para este novo Bolsa Família.

Vale sempre frisar, no entanto, que isso é uma questão que ainda não passou por uma definição. Até aqui o que se sabe é que o Governo ainda está discutindo essas e outras possibilidades. Ninguém bateu o martelo sobre esse assunto ainda.

Novo Bolsa Família

O que se sabe mesmo é que o novo Bolsa Família deverá atender mais gente do que atende atualmente. Além disso, o Governo Federal também quer aumentar o nível de pagamentos do programa em questão.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14 milhões de brasileiros recebem a versão atual do Bolsa Família. Os pagamentos médios atuais estão na base dos R$ 190. Isso quer dizer que as pessoas recebem valores que giram em torno desse montante.

A ideia do Governo Federal é elevar esse nível médio de pagamentos para a casa dos R$ 300. No entanto, há quem diga que o melhor mesmo é subir para os R$ 400. O novo Bolsa Família deve entrar em cena a partir do próximo mês de novembro.