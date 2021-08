Poupança e o seu planejamento financeiro – dicas relevantes

Dicas para realizar um planejamento financeiro pessoal e viabilizar uma poupança

Viabilizar uma poupança pode ser um desafio pessoal. Por isso, é importante realizar um planejamento financeiro com a finalidade de direcionar valores para seus objetivos.

Você deve separar seus gastos e categorizá-los por ordem de importância

Primeiramente você deve separar seus gastos e categorizá-los por ordem de importância. Dessa maneira, saberá quais são seus custos fixos e variáveis. Pois será esse um ponto de partida para que você verifique possíveis ações.

Faça controles de rotina e acompanhe o seu próprio comportamento de consumo

Além disso, você pode realizar controles de rotina para acompanhar o seu próprio comportamento de consumo. Sendo assim, você pode fazer uso de um aplicativo de finanças ou de uma ferramenta própria para planejamento, como é o caso do Trello, por exemplo.

Sendo assim, é importante que você se direcione para que possa diminuir seus gastos em sua rotina. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade. Bem como, você pode viabilizar valores para outras finalidades. Dessa forma, você irá se direcionar ativamente e aumentar a sua chance de realizar uma poupança organicamente.

Alimente a poupança como um hábito

Direcione os valores economizados para uma poupança, ainda que sejam valores muito baixos. Dessa forma, você estará alimentando um novo hábito. Assim sendo, ao enxergar a poupança como um hábito, você poderá alcançar diversos objetivos, e, principalmente, você passará a questionar o seu hábito de consumo de uma forma natural.

Foque em seus hábitos e priorize o necessário

Por isso, em um planejamento financeiro eficiente, no início, você deve focar no hábito, posteriormente, você pode verificar metodologias próprias para a poupança, sugerimos que você conheça a metodologia do pote (basta clicar no destaque). Assim sendo, você irá realizar trocas positivas dentro da sua rotina, questionar e controlar o seu consumo e priorizar o necessário.

Esse comportamento fará diferença no seu relacionamento com as suas finanças

Dessa forma, ainda que seja aos poucos, você irá adaptar o seu planejamento financeiro para que possa direcionar valores fixos para suas metas em curto, médio e longo prazo.

Certamente, esse comportamento fará diferença no seu relacionamento com as suas finanças, ainda que seja algo a longo prazo. Sendo assim, mudar hábitos requer disciplina e é importante que você não desista, pois o seu planejamento financeiro pessoal é um processo que pode ocorrer de forma não linear.