Povos da Antiguidade: Conheça os amonitas 

Os amonitas foram uma das antigas civilizações que habitaram a região da Mesopotâmia. Também são chamados de amoritas, amom ou até mesmo filhos de amom.

Eram um povo guerreiro, conhecidos por serem cruéis, pois praticaram diversos atos de barbárie. Semitas, a principal cidade que os amonitas ocuparam era a cidade de Rabá Amom, atualmente capital da Jordânia, daí a origem do nome desse povo.

Além deles, diversos povos mesopotâmicos habitaram a região, como por exemplo:

Sumérios,

Acádios,

Assírios,

Hititas e caldeus.

Os amonitas poderão ser cobrados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e em diversos vestibulares do país. O que acha de acompanhar o artigo e entender melhor sobre esse povo? Boa leitura!

Contexto histórico dos amonitas

Segundo pesquisadores, os amonitas provavelmente migraram do deserto da Arábia por volta de 2.000 a.C., estabelecendo-se na cidade da Babilônia.

Você Pode Gostar Também:

No momento em que chegaram na Babilônia, os amonitas conquistaram diversas regiões do Golfo Pérsico até o norte da Assíria, atual Jordânia e Palestina.

Liderados pelo rei Hamurabi (1728-1686 a.C.), os amonitas dominaram grande parte da região e formaram o “Primeiro Império Babilônico”. A sociedade era escravocrata e comandada por um líder, além disso, os cargos eram hereditários.

Ao longo do tempo, Hamurabi conseguiu unificar toda a região conquistada criando o que ficou conhecido como “Código de Hamurabi”, um conjunto de leis de cunho social e econômico, que inclusive incluía a punição dos cidadãos.

O código de conduta criado por Hamurabi foi baseado no famoso ditado “olho por olho, dente por dente”, que segundo a ação, o acusado é merecedor de um castigo contíguo.

O fim da civilização aconteceu com a invasão de outros povos da Mesopotâmia conhecidos como casitas e hititas. Estes últimos possuíam diversas armas de ferro e ainda, cavalos, grande vantagem nessa época.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre o amonitas? Compartilhe com quem precisa saber disso!

Não deixe de ler também – Os Caldeus: um resumo sobre esse povo!