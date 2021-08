Povos da Antiguidade: Conheça os assírios 

Os assírios eram povos hebreus que habitavam o norte da Mesopotâmia na região dos rios Tigre e Eufrates.

A formação do império assírio aconteceu depois da queda do império acadiano. O povo assírio ficou popularmente conhecido como um povo guerreiro, cruel e rígido.

Questões sobre os assírios podem surgir no Enem e vestibulares do Brasil. Acompanhe o artigo e aprenda tudo sobre esse povo.

Contexto histórico dos assírios

Militarmente eles se utilizavam de ferro, cobre e estanho na construção de armas. Na plenitude do império, dominavam o Chipre, o Egito e a Mesopotâmia e a região atual de Israel.

Vale destacar que pesquisas arqueológicas afirmam que os assírios surgiram no final do terceiro milênio a.C.

Além do grande poder militar, os assírios também se destacam pela arquitetura integrada por construções imponentes destacadas nas cidades de Assur, Nínive e Nimrud.

Ademais, eles tinham relações comerciais com o povo hitita no século XIX a.C. O comércio é expandido entre os séculos XIX e XVIII a.C., quando adotam o sistema numérico babilônico nas relações comerciais. Nesse período, atuam com os amoritas.

Os assírios conquistaram a Babilônia viria em 729 a.C., liderados pelo rei Tiglath-Pileser III, conhecido como Teglatefalasar III.

Sob o comando do Teglatefalasar III, os assírios na região médio do oriente, onde conquistaram o reino de Urartu, em Ararat.

Já no reinado de Sargão II, os assírios conquistaram a região de Israel e invadiu a Síria. Esse rei viveu entre 721 a.C. e 705 a.C.

Seu sucessor, Senaqueribe (705 a.C. até 681 a.C.) realizou a transferência da capital de Assur para Nínive. O rei também tentou conquistar Judá, mas acabou derrotado e assassinado por dois de seus filhos.

Você Pode Gostar Também:

Desse modo, o império passou a ser controlado pelo seu filho Esar-Hadom, conhecido como Assaradon, e reinou entre 681 a.C. e 669 a.C. Assaradon aumentou os domínios dos assírios até o rio Nilo e se estabeleceu no Egito.

Religião

Os assírios eram politeístas e acreditavam em deuses que simbolizavam o Sol e os planetas.

Por meio da religião, os assírios acabaram desenvolvendo o conhecimento na astronomia. Além disso, o deus Sol era representado como um soberano déspota e com uma vida farta.

Economia

A economia dos assírios tinha como base nas conquistas oriundas da invasões e nos tributos cobrados na guerra.

As civilizações conquistadas passaram a ser tratados como escravos e atuavam de modo rudimentar a agricultura e o comércio.

Arte

A arte assíria buscava demonstrar a vocação bélica e da caça. As representações eram figuradas em baixo relevo na cerâmica, em tapetes e jóias. A escrita cuneiforme inscrita em ladrilhos de argilas e em murais.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre os assírios?

Não deixe de ler também – História Antiga: Entenda quem foram os hititas.