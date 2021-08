Praias entre Rio Vermelho e Barra podem ser atingidas por esgoto; entenda

A Embasa anunciou que entre a noite do dia 09 de agosto (próxima segunda-feira) e a madrugada do dia 10 de agosto (terça-feira), as praias entre o Rio Vermelho e a Barra podem ser atingidas por esgoto por conta de uma intervenção preventiva da rede. A orientação é que os banhistas evitem essa área até que um atestado de balneabilidade seja emitido pelo Inema (Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hídricos).

Em nota, a instituição detalhou que a “estação de condicionamento prévio (ECP) do Lucaia, que integra o sistema de disposição oceânica (SDO) do Rio Vermelho, vai passar por serviços de manutenção preventiva em seus equipamentos eletromecânicos e hidráulicos. A realização dos serviços durará cerca de 9 horas, período em que a ECP vai parar de bombear efluente para o emissário submarino do Rio Vermelho.”

A previsão é que o sistema volte a operar normalmente no início da manhã do dia 10 de agosto. De acordo com o superintendente de esgotamento sanitário da Embasa, Flávio Lordello, os moradores da região já foram comunicados. “Inema, órgãos da Prefeitura, Salva Vidas, pescadores e as comunidades que habitam nessa faixa de praias foram previamente avisados pela Embasa sobre essa ocorrência e orientados a não frequentá-la até que resultados de análises laboratoriais atestem a sua balneabilidade”, explicou o Superintendente.