‘Prazer masculino ainda mata’, diz ex-BBB Wagner após vídeo íntimo vazado

O ex-BBB Wagner Santiago se surpreendeu com a repercussão de um vídeo íntimo dele vazado. O participante da edição 18 do reality fez o registro para os assinantes do OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto e condenou o vazamento e as críticas que recebeu.

Para ele, o prazer masculino ainda é um tabu. “Jamais imaginei toda essa repercussão, até porque já estou na plataforma há quase dois meses e resolvi fazer uma live para conhecer um pouco melhor os assinantes e interagir com eles. Jamais imaginei que alguém mal intencionado gravaria a tela para usar de maneira criminosa como o fez. No país da bunda, o prazer masculino ainda mata e é tabu, nosso corpo é uma máquina de infinitas possibilidades e se prender a rótulos e ao crivo ‘dos outros’ pode ser muito nocivo e extremamente limitante”, declarou à Quem.

Wagner acredita que toda repercussão se deu por conta do machismo que existe na sociedade. “A desconstrução é um processo diário e que vamos descobrindo e buscando ao longo da vida. Conhecendo meu corpo, reconhecendo meus limites, abraçando minhas vontades e me permitindo”, completou.