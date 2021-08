Pré-Modernismo: principais autores do movimento literário

Pré-Modernismo: um resumo com os principais nomes

O Pré-Modernismo foi um importante movimento da literatura que inaugurou uma série de novos aspectos literários no Brasil.

Os autores pré-modernistas são muito abordados por questões de português das principais provas de todo o país, como a prova do ENEM e os vestibulares.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre dois dos principais autores do Pré-Modernismo. Vamos conferir!

Pré-Modernismo: Lima Barreto

O Pré-Modernismo possui como uma de suas principais características a prática de seus autores de tentar apresentar uma visão do Brasil para os seus leitores, como é o caso de Lima Barreto.

Lima Barreto, cujo nome completo era Afonso Henriques de Lima Barreto, procurou descrever a cidade do Rio de Janeiro da sua época, principalmente por meio do viés da população de classes mais baixas. Assim, o autor registrou a vida do povo que vivia às margens da sociedade, retratando os problemas enfrentados por esses em seus cotidianos.

O autor pré-modernista buscou, ainda, revelar a exploração da elite sobre os mais pobres, que acontecia em diversos aspectos. Por fim, Lima Barreto também registrou a corrupção da classe política da sua época, que afetava o cotidiano de toda a população.

Lima Barreto: principais características

Podemos citar como as principais características das obras de Lima Barreto: estilo despojado, uso de uma linguagem simples, objetividade e denúncias.

Dentre as suas principais obras, destacam-se: Triste fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos e Recordações do escrivão Isaías Caminha.

Pré-Modernismo: Euclides da Cunha

Euclides da Cunha foi um escritor, militar e jornalista. Enquanto colaborador do jornal O Estado de São Paulo, o autor foi enviado para registrar um dos conflitos de maior relevância da história do Brasil: a Guerra de Canudos. A partir de suas observações sobre o embate, o autor escreveria a obra Os Sertões.

O autor pré-modernista escrevia influenciado por uma grande erudição, perceptível em seu texto. Ainda, Euclides da Cunha baseou o seu livro em ideias positivas, evolucionistas e deterministas, explorando as características da Guerra de Canudos por meio de conceitos da sociologia, da biologia e de outras ciências.