Preço salgado: baiana constrói praia de R$ 200 mil no quintal de casa

Já pensou em ter uma praia exclusiva? A baiana Maria Helena realizou o sonho da praia própria mesmo morando em Mato Grosso do Sul. Por causa da pandemia da covid-19, ela não pôde visitar os mares baianos no último ano e a saudade fez com que uma ideia brotasse: por que não construir uma praia no quintal? As informações são do Correio.

A reforma no sítio em que vive com o marido foi a deixa perfeita para que a praia fosse até Maria Helena. “A pessoa que veio fazer a obra deu a sugestão: ‘por que não criar uma praia artificial no quintal de sua casa?’ Após pensar um pouco, meu filho me disse que daria de presente e eu topei”, conta a baiana.

As obras começaram em janeiro deste ano e a praia já está em pleno funcionamento. A decoração tem direito a areia, coqueiros e pedras que complementam a beleza da água cristalina. Veja fotos:

Praia fica localizada no quintal de Maria Helena, que vive no Mato Grosso do Sul | Arquivo Pessoal

Apesar de linda, o valor da praia no quintal foi bem salgado. A obra custou R$ 200 mil e o dinheiro acabou no meio da reforma. “”Tivemos que vender o carro e fazer alguns empréstimos consignados”, lembra ela. “Agora só falta poucos detalhes de decoração, como iluminação e ajuste do paisagismo”.