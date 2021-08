Prefeito Djalma Beltrão fala sobre avanços do seu terceiro mandato

O prefeito Djalma Beltrão foi o entrevistado deste sábado, 31 de julho, do programa apresentado pelo professor Melo, na Melodia FM (87,9 Mhz). Durante o descontraído bate papo, o gestor que está em seu terceiro mandato, falou dos avanços conquistados nos seis primeiros meses de 2021. O prefeito lembrou que mesmo diante da pandemia vivida, o município de Piaçabuçu tem avançado e apresentado números positivos nas diversas áreas da administração pública.

No Pontal do Peba, onde está sediada a rádio, o acesso está sendo totalmente recapeado, fruto da parceria que o prefeito Djalma vem mantendo com o governador Renan Filho. O gestor fez questão de agradecer também as parcerias com os deputados estaduais Yvan Beltrão e Dudu Ronalsa, destacando ainda o trabalho que vem sendo desenvolvido no município através de emendas parlamentares garantidas pelo deputado federal, Marx Beltrão.

O prefeito mencionou os avanços da Saúde com a melhoria nos diversos equipamentos mantidos pela municipalidade. Destacou ainda o trabalho realizado na Educação durante a pandemia, trabalho esse, desenvolvido em parceria com a Assistência Social, garantido impacto menor às famílias que vivem principalmente em vulnerabilidade social. A Cultura que tem oportunizado artistas locais a se apresentarem em lives e jovens a se capacitarem de forma remota, além da Agricultura que tem estado mais perto dos homens e mulheres do campo.

As outras pastas administrativas também foram pautadas pelo prefeito Djalma, que se mostrou muito animado com sua equipe administrativa que tem trabalhado com foco na melhoria da qualidade de vida do povo de Piaçabuçu.