Prefeito Ronaldo Lopes participa de reunião na SECULT Alagoas

DECOM PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes participou de uma reunião na sede da SECULT – Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, junto com a Secretaria de Cultura de Penedo Aliny Costa e a Superintendente de Formação e Difusão Tereza Machado.

Na pauta do encontro, ações e parcerias na área de cultura, que devem beneficiar o município de Penedo. Foram apresentados projetos e debatidas ações de apoio por parte do Governo de Alagoas, para o fomento da cultura na cidade.

Entre os projetos debatidos estão os festejos relacionados ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, Circuito Penedo de Cinema, Festival de Coros do Penedo, Festival Internacional de Música de Penedo, Tambores Quilombolas, Revitalização Banda de Pífanos, dentre outros.

De acordo com a Secretária Municipal de Cultura Aliny Costa, a conversa com os Superintendentes, Teresa Machado, Milton Muniz e Perolina Lyra, juntamente com o Prefeito Ronaldo Lopes, foi muito produtiva.

“Foi mais uma oportunidade de estreitar muito os laços com a Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude”, destacou Aliny Costa.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP