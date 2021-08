Prefeito Ronaldo Lopes recebe o deputado federal Severino Pessoa

Reivindicações para Penedo encaminhadas ao parlamentar alagoano

Decom Penedo

O Prefeito Ronaldo Lopes recebeu o deputado federal Severino Pessoa (Republicanos) na sede da Prefeitura de Penedo para apresentar reivindicações ao parlamentar que também recebeu informações sobre os avanços no município e os planos da gestão Crescendo Com Seu Povo.

A agenda de trabalho do gestor penedense foi acompanhada pelos secretários Guilherme Lopes (Saúde) e Rafael Ferreira (Desenvolvimento Social e Habitação) e um assessor de Severino Pessoa.

Um dos pleitos apresentados por Ronaldo Lopes ao membro da bancada federal é a abertura de mais um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Atualmente, Penedo dispõe de dois CRAS, o do bairro Santo Antônio (Barro Vermelho) e o do bairro Senhor do Bonfim (Oiteiro).

Severino Pessoa respondeu positivamente e citou ter conhecimento do excelente trabalho desenvolvido por Ronaldo Lopes e sua equipe, especialmente no campo da assistência social porque sua esposa, Fabiana Pessoa, é gestora da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) e conversa regularmente com Rafael Ferreira.

Saúde

Outro tema em pauta é a necessidade de emendas parlamentares para o custeio de serviços de saúde. Um dos exemplos é o atendimento disponível no Centro de Diagnóstico para a população dos oito municípios que integram a 6ª região de saúde, cujo polo é Penedo.

Apesar de receber pessoas da área que se estende de Jequiá da Praia até São Brás, os custos para manter funcionando um centro que gera exames de imagem de alta qualidade (tomógrafo, raio-x, mamógrafo) são bancados apenas por Penedo, com ajuda do governo estadual.

Severino Pessoa considera as reivindicações justas e colocou-se à disposição para colaborar com o município, em Brasília e em Maceió. “Estou aqui para ajudar Penedo, fique tranquilo”, afirmou.

O Prefeito Ronaldo Lopes e os secretários municipais agradeceram ao parlamentar que também conversou sobre o panorama atual da política no Brasil e no estado.

A visita de Severino Pessoa é mais uma prova das boas relações mantidas por Ronaldo Lopes com demais políticos alagoanos, independentemente de sigla partidária.

Na semana passada, quem esteve em Penedo foi o deputado federal Paulão (PT), autor de emendas que já beneficiaram o município e que assegurou recursos para custeio de serviços da saúde.

Texto e fotos – Fernando Vinícius Decom PMP