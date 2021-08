Prefeitura de Jaguariúna – SP abre novos editais de Concursos públicos

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Jaguariúna abre novos editais de concursos públicos que tem por objetivo preencher 88 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 10/2021: Motorista CNH C (1); Motorista CNH D (2); Operador de Máquinas (1); Operador Locutor de Rádio (1); Vigilante Patrimonial (8); Agente de Desenvolvimento Infantil (1); Assistente Social (2); Bibliotecário; Contador (1); Dentista – Clínico Geral ou Generalista (1); Dentista – Especialista em Pacientes Especiais (1); Dentista – Odontopediatra (1); Dentista- Protesista (1); Educador Esportivo (2); Médico Clínico Especialista em Saúde Mental (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Ginecologista (1); Médico Infectologista; Médico Pediatra; Médico de Família Generalista (1);Médico do Trabalho (1); Médico Veterinário (1); Agente de Manutenção (2); Agente de Serviços Gerais (4); Agente Operacional (2); Jardineiro (1); Sepultador (2); Agente de Apoio à Saúde (1); Eletricista (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Desenhista (1); Inspetor de Alunos (1); Operador de Bombas; Operador de Estação de Tratamento de Água – ETA (2); Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental (1); Professor de Educação Básica II – Educação Especial – Professor de Libras (1); Professor de Educação Básica II – Educação Física (1); Professor de Educação Básica II – Geografia (1); Professor de Educação Básica II – História (1); Professor de Educação Básica II – Matemática (1); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional; Professor de Educação Básica II – Educação Especial Generalista (1); Professor de Educação Básica II – Educação Especial – Professor de Braile (1); Professor de Educação Básica II – Inglês (1); Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa (1); Professor de Educação Básica II – Artes (1); Professor de Educação Básica II – Ciências (1); Técnico de Enfermagem (2);Técnico de Gravação (1);Técnico de Saúde Bucal; Técnico de Segurança do Trabalho (1); Topógrafo (1); Analista de Saneamento (1); Arquiteto (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Farmacêutico; Fiscal (2); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Jornalista (1); Nutricionista (1); e Pedagogo (1);

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.689,83 a R$ 12.210,51, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 20 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Vunesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 95,00.

PROVAS

As seleções contaram com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, atualidades, política de saúde, conhecimentos pedagógicos e/ou noções de informática;

Prova dissertativa;

Prova de títulos;

Prova prática.

As avaliações serão realizadas em data provável no dias 17 e 24 de outubro e 7 de novembro de 2021, conforme edital. Os concursos terão validade por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

EDITAL 10/2021

EDITAL 11/2021