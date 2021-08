Prefeitura de Paranaíta – MT divulga novo Processo seletivo: Até R$ 5,8mil!

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Paranaíta divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal de Saúde.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Conservação e Manutenção (1 vaga); Odontólogo; Técnico em Enfermagem (1 vaga); Fonoaudiólogo; e Agente Comunitário de Saúde (2 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$1.634,48 a R$5.581,22, por carga horária de 40 horas semanais ou plantão de 12 horas por 36 horas de descanso.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); prova de avaliação comportamental; mais entrevista para o cargo de agente comunitário de saúde; mais prova de títulos com curso de atualização e aperfeiçoamento, para os cargos de fonoaudiólogo, técnico e odontólogo.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Você Pode Gostar Também:

Atribuições

AGENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO: Limpar as dependências dos departamentos, varrer e encerar pisos, paredes, janelas e móveis, utilizando materiais e produtos específicos, visando preservar a higiene; Zelar e conservar a limpeza, varrendo ou lavando quando necessário; Efetuar coleta de resíduos, lixos, galhadas e demais atividades relacionadas à limpeza, manutenção e a conservação dos próprios públicos; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; entre outros.

ODONTÓLOGO: Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial,

utilizando processos clínicos ou cirúrgicos. Prescrever ou administrar medicamentos determinando via

oral ou parenteral, para tratar ou prevenir afecções dos dentes e da boca; entre outros.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de pacientes; Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de acordo com orientação recebida, verificar sinais vitais e registrar no prontuário; Proceder a coleta para informações sanguíneas, efetuando os devidos registros; Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados; Pesar e medir pacientes; Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas; entre outros.

FONOAUDIÓLOGO: Avaliar as deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias. Encaminhar o cliente ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações. Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras; entre outros.

EDITAL 06/2021