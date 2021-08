Prefeitura de Penedo entrega escolas e títulos de moradia durante a Semana da Pátria

Educação pública de qualidade e direito à moradia digna na programação cívica

Decom PMP

Este ano, a Semana da Pátria reserva mais duas datas marcantes para os penedenses, além do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. Durante a celebração patriótica, a Prefeitura de Penedo vai entregar escolas e mais de 400 escrituras de casa para famílias de baixa renda, ação de cidadania realizada com o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL).

O trabalho começa logo no primeiro dia de setembro, quando a gestão Crescendo Com Seu Povo inaugura a nova Escola Municipal Douglas Apratto Tenório. A obra iniciada durante o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes garante a oferta do ensino público para crianças, adolescentes e jovens do bairro Santo Antônio, mais conhecido como Barro Vermelho.

A antiga Escola Douglas Apratto tinha problema em sua estrutura, condição que colocava estudantes e servidores em risco. Para que os moradores do primeiro bairro de Penedo continuassem a ter a sua unidade da rede pública municipal, a solução veio com a sensibilidade do governador Renan Filho sobre as reivindicações de Penedo.

Desativada, a Escola Estadual Jácome Calheiros foi doada ao município que investiu cerca de um milhão de reais no projeto que será inaugurado na abertura da Semana da Pátria.

Ainda no dia 01 de setembro, o Prefeito Ronaldo Lopes e a Secretária Cíntya Alves entregam ao povo penedense o novo prédio da Escola Municipal Dom Constantino Lüers, homenagem ao bispo diocesano com diversas obras realizadas para atender pessoas em situação de pobreza, entre elas as Vilas Primavera, Santa Clara e São Francisco.

Ampliada e melhor equipada, a Escola Dom Constantino continua funcionando na Vila Primavera e será entregue às 10h30, após a solenidade de inauguração da nova Escola Douglas Apratto Tenório.

Moradia Legal

A Semana da Pátria deste ano também será inesquecível para 404 famílias que ainda não tinham a escritura do imóvel onde residem. A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o TJ Alagoas avança em mais uma etapa do programa Moradia Legal para essas pessoas.

Desenvolvido por meio da Procuradoria Geral do Município e apoio da Associação de Notários e Registradores de Alagoas, o Moradia Legal regulariza a posse do imóvel que, em muitos casos, é o lar de mais de uma geração de penedenses sem condições financeiras de pagar os custos da escritura.

Em função da pandemia de Covid-19, a solenidade de entrega dos títulos terá caráter simbólico e será realizada no auditório da Casa de Aposentadoria no dia 02 de setembro, a partir das 10 horas, com a entrega do documento para alguns beneficiados.

07 de Setembro

Também por necessidade de manter as medidas de controle da situação de emergência sanitária, o tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro não será realizado.

Para comemorar a data, a Prefeitura de Penedo promoverá, às 8 horas, a solenidade de hasteamento da Bandeira Nacional em frente da sede do Poder Executivo Municipal, na Praça Barão de Penedo.

A Sociedade Montepio dos Artistas estará presente com seus músicos para execução dos hinos, enquanto que a Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo apresentará parte de seu repertório, após os atos solenes.

Futebol

A Semana da Pátria em Penedo também será marcada pelo início de duas competições organizadas pela Secretaria Municipal de Esportes.

A pasta criada pelo Prefeito Ronaldo Lopes abre o campeonato de futebol de campo no dia 04 de Setembro, a partir das 14 horas, no Estádio Dr. Alfredo Leahy, a casa do Sport Club Penedense.

Já no dia 07, a bola pesada começa a rolar na quadra do ginásio de esportes Padre Manoel Vieira, palco para as partidas de futsal e dos tradicionais Jogos da Primavera.

O ginásio localizado ao lado da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto foi reinaugurado em janeiro de 2020 por Renan Filho, após anos de abandono. O descaso causou o desabamento de parte de sua cobertura em 2015, depois de três anos de sua interdição pelo Corpo de Bombeiros devido aos problemas em sua estrutura..

Os dois campeonatos de futebol promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes terão presença de público, limitado conforme a capacidade do estádio do Penedense e do ginásio Padre Manoel Vieira, com a adoção de outras medidas de prevenção relacionadas ao coronavírus.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP