Prefeitura de Penedo inicia Programa Saúde Por Todo Canto

Mutirão de saúde começa atendendo moradores da Ponta Mofina e região

Decom PMP

Matéria atualizada às 17h22

Um dos compromissos assumidos pelo Prefeito Ronaldo Lopes durante a campanha eleitoral era atender o morador da zona rural de Penedo com os mesmos serviços disponíveis na cidade. A palavra do gestor penedense tem sido cumprido à risca, desde o início da gestão Crescendo Com Seu Povo.

A assistência direta no campo começou com ações de busca ativa das secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde. Como a Prefeitura de Penedo não para, os povoados ganharam o Programa Saúde Por Todo Canto, lançado nesta quarta-feira, 25, na comunidade Ponta Mofina.

Moradores do povoado e localidades próximas receberam atendimento médico-odontológico e serviços de prevenção, assistência disponibilizada na Unidade Básica de Saúde Adelmo Ferreira da Silva e também na Escola Municipal Maria da Glória Pimenteira.

As primas Ana Carla e Thayla Heloysa voltaram à unidade de ensino onde estudam e receberam orientação sobre saúde bucal no Escovódromo instalado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS). As meninas e outras crianças e adolescentes aprenderam a escovar os dentes corretamente e receberam um kit com escova, pasta e fio dental.

Além desse serviço, o mutirão de saúde leva médicos, dentistas e demais servidores da SEMS até a zona rural de Penedo para realizar procedimentos como coleta de material para exames de laboratório e teste rápido de Infecções Sexualmente Transmitidas (ISTs) e hepatites virais.

O Saúde Por Todo Canto também possibilita que mulheres sejam consultadas por ginecologista, sem precisar se deslocar até a cidade, e passem por exames de citologia.

A comunidade também foi beneficiada com avaliação de oftalmologista, palestra ministrada por psicóloga, mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti e treinamento de primeiros socorros realizado por equipe do SAMU.

Saúde Por Todo Canto e Acelera Saúde

“Nós trouxemos a Secretaria de Saúde até o morador da zona rural de Penedo, facilitando o acesso dessa população aos nossos serviços. Também estamos trabalhando para acabar com a demanda reprimida por consultas, exames e cirurgias por meio do Acelera Saúde, programa que criamos porque houve a redução desses procedimentos durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19”, explica o Secretário Guilherme Lopes.

Os dois programas viabilizaram que a agricultora Maria de Fátima dos Santos, 54 anos, recebesse hoje a segunda dose da vacina contra Covid-19 no posto de saúde da Ponta Mofina, e conseguisse fazer o exame de mamografia.

Assim que deixou o posto, Bia – como é conhecida – entrou no veículo disponibilizado pela Secretaria de Saúde de Penedo para ser atendida no Centro de Diagnóstico localizado na cidade, percurso que fez acompanhada por outra moradora da Ponta Mofina que também estava com mamografia agendada para hoje, em Penedo.

“A cada 30 dias, nós estaremos na zona rural de Penedo com o Saúde Por Todo Canto. Este é um compromisso que assumimos e estamos cumprindo, trazendo diversos serviços para as pessoas do campo. Estamos trabalhando para que nosso povo tenha, a cada dia, melhor qualidade de vida, principalmente aquelas que mais precisam”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes.

A primeira edição do Saúde Por Todo Canto resultou nos seguintes dados:

74 atendimentos de clínica médica

16 coletas de citologia

49 testes rápidos de ISTs e hepatites virais

157 exames laboratoriais

63 ultrassonografias

66 consultas oftalmológica

13 atendimentos de médico ginecológico

15 atendimento do NASF

30 atendimentos odontológicos

140 kits de higiene bucal distribuídos

VACINA CONTRA COVID-19

92 pessoas tomara a 1ª dose

39 pessoas tomaram a 2ª dose

