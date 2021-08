Prefeitura de Salvador abre matrículas para vagas de estágio no Samu

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), realiza processo seletivo para estagiários a partir do 7º semestre de Medicina e 6º semestre de Enfermagem que desejam atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Serão abertas 500 inscrições, nos dias 9 e 10 de agosto ou até completar o limite de 350 inscrições para área de formação em Medicina e 150 para área de formação em Enfermagem, que podem ser feitas através do site www.ethosconcursos.com.br. De imediato serão preenchidas sete vagas, sendo seis para Medicina e uma para Enfermagem.

O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses e a bolsa auxílio é de R$928,02, acrescido do auxílio-transporte. Os candidatos devem ter, pelo menos, 50% do curso concluído, cujas atribuições proporcionem experiência prática de aprendizagem, de forma supervisionada e objetivando oportunizar vivências em atividades de extensão em regulação médica e registro epidemiológico em emergências cardiovasculares em Salvador, além de ações desenvolvidas para melhoria do fluxo de atendimento.

Não será cobrada taxa de inscrição para participação no processo seletivo, que será composto de prova objetiva, entrevista e análise curricular com caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos que não forem aprovados dentro do número de vagas entrarão no cadastro de reserva.