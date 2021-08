Prefeitura de Salvador aplicará 1ª e 2ª doses contra covid-19 nesta segunda (2)

A Prefeitura promoverá mais um dia da estratégia de vacinação contra o novo coronavírus em Salvador com a aplicação da 1ª e 2ª doses, nesta segunda-feira (2).

Para pessoas habilitadas para a primeira aplicação do imunizante, a campanha acontecerá pela manhã, das 8h às 12h, para aqueles com 32 anos ou idade superior, nascidos até 1º de julho de 1989.

Já no turno da tarde, das 13h às 16h, a campanha de vacinação será para os indivíduos com 31 anos ou mais, nascidos até 1º de novembro de 1989.

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris), Faculdade Universo (Avenida ACM), FBDC Cabula, Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Vila Militar (Dendezeiros), Arena Fonte Nova (Nazaré), Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio), Universidade Católica do Salvador (Pituaçu) e Unijorge (Paralela).

Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris), USF Federação, USF Resgate, UBS Sérgio Arouca (Paripe), USF Cajazeiras V, UBS Pirajá, Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), USF João Roma Filho (Jardim Santo Inácio), UBS Eduardo Mamede (Mussurunga) e Unijorge (Paralela).

Os indivíduos que estão com a data da segunda aplicação da vacina contra o novo coronavírus da Oxford programada para até o dia 9 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para completar a estratégia.

Pontos fixos: USF Vale do Matatu, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Clube dos Oficiais (Dendezeiros), UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), Parque de Exposições (Paralela), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora) e USF Vila Nova de Pituaçu.

Os postos atenderão todas as pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da CoronaVac programada no cartão de vacinação para até o dia 2 de agosto.