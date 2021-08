Prefeitura de São Bernardino – SC abre novo Processo seletivo

Edital publicado. No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de São Bernardino abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para o de agente comunitário de saúde, função que exige nível médio completo e oferta salário de R$ 1.550,00, por carga horária 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora GS Assessoria e Consultoria.

O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 10 de agosto de 2021, conforme edital.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conteúdo específico do emprego público.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 12 de setembro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Atribuições

Agente Comunitário de Saúde: Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal; Utilização de instrumentos para diagnósticos demográficos e sócio-cultural da comunidade; promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva; O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; entre outros.

EDITAL 02/2021