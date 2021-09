Prefeitura do interior da Bahia abre 253 vagas com salários de até R$ 3,5 mil

A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, interior da Bahia, abriu um processo seletivo com 253 vagas de emprego e formação de cadastro reserva de profissionais de nível médio/técnico e superior, para atuarem no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

As oportunidades estão distribuídas nas seguintes funções e suas respectivas escolaridades:

Vale ressaltar que dentre o total de vagas ofertadas, existem aquelas voltadas às pessoas especificadas no edital de seleção.

Os candidatos contratados terão salários que variam entre R$ 1.118,41 a R$ 3.500,00 ou R$ 236,60 por plantão, ambos com adicional de insalubridade, para aqueles que desempenharem atividades em carga horária semanal de 20 a 40 horas, ou em plantão de 12 horas.

Para participar, os interessados devem se inscrever até às 23h59 do dia 31 de agosto exclusivamente via internet, por meio do site Transparência Pública.