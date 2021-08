Prefeitura do interior da Bahia abre matrículas para 502 vagas

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Conceição do Jacuípe, interior da Bahia. Ao todo, são 502 vagas temporárias. Os cargos são para níveis médio, técnico e superior.

Os candidatos com ensino médio e/ou curso técnico podem se inscrever para as funções de agente de combate as endemias (10 vagas), técnico em radiologia (4) e técnico de enfermagem (50). Os salários iniciais dessas funções variam de R$ 1.300 a R$ 1.700.

Já os interessados com nível superior, podem concorrer aos cargos de professor nas áreas de língua portuguesa (40), matemática (20), geografia (20), história (20), artes (10), ciências/química e física (20), educação física (20), música (10), fundamental I (40) e educação infantil (50), coordenador pedagógico (27), coordenador da educação especial (8), psicólogo (10), psicopedagogo (10), nutricionista (5), assistente social (4), dentista (8), enfermeiros (43), farmacêutico (4), fisioterapeuta (15), fonoaudiólogo (2), médicos (40), nutricionista (3), psicólogo (6) e médico psiquiatra (3). As remunerações chegam a R$ 13 mil.

As inscrições seguem até o dia 31 de agosto de 2021, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção. Com a conclusão do cadastro, o profissional deve imprimir o boleto bancário com a taxa de inscrição. Os valores são de R$ 68 (nível médio/técnico) e R$ 85 (superior).