Prefeitura do Rio de Janeiro – RJ abre novas vagas de EMPREGO; confira

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) abre novas vagas de emprego em cargos de nível fundamental e médio aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADES Padeiro Ensino fundamental completo Açougueiro Ensino fundamental completo Sushiman Ensino fundamental completo Cozinheiro Ensino fundamental completo Doméstica Ensino fundamental completo Sommelier Ensino fundamental completo Peixeiro Ensino fundamental completo Auxiliar de cozinha Ensino fundamental completo Repositor Ensino médio completo Atendente de padaria Ensino médio completo Operador de estacionamento Ensino médio completo Vigia noturno Ensino médio completo Balconista Ensino médio completo Auxiliar de frente de caixa Ensino médio completo Fiscal de salão Ensino médio completo Operador de loja Ensino médio completo Operador de supermercados (PCD) Ensino fundamental incompleto Ajudante de produção (PCD) Ensino fundamental incompleto Auxiliar de serviços gerais (PCD) Ensino fundamental incompleto Escolhedor (PCD) Ensino fundamental incompleto Operador de máquina I (PCD) Ensino fundamental completo Auxiliar de loja (PCD) Ensino fundamental completo Operador de caixa (PCD) Ensino fundamental completo Repositor (PCD) Ensino fundamental completo Auxiliar de frente de caixa (PCD) Ensino fundamental completo Deposista/carregador (PCD) Ensino fundamental completo Operador de câmara fria (PCD) Ensino fundamental completo Atendente de lanchonete (PCD) Ensino médio completo

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever enviando o currículo para o e-mail vagas.smte@gmail.com ou presencialmente em um dos centros municipais de emprego:

Jacarepaguá, localizado na avenida Geremário Dantas, 1400, sala 102;

Tijuca, situado na rua Camaragibe, 25.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.