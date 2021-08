Prefeitura do Rio de Janeiro volta a suspender público em estádios

Rio de Janeiro, RJ, 09 (AFI) – Depois de negar pedido do Fluminense de público em jogo da Libertadores, a Prefeitura do Rio de Janeiro oficializou a decisão para toda a cidade. Na tarde desta segunda-feira, a Secretaria de Saúde emitiu nota vetando torcida em eventos esportivos por conta da alta no número de casos da covid-19.

Recentemente, a prefeitura autorizou 10% da capacidade total após pedido do Flamengo, que decidiu por jogar em Brasília. O Fluminense também fez pedido na última semana para o jogo desta quinta-feira, diante do Barcelona, do Equador, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Além do aumento no número de casos, outra preocupação é a circulação da variante DELTA, que tem maior potencial de infecção. Ficou vetado até mesmo os convidados, sendo permitido apenas atletas e profissionais envolvidos no evento, como imprensa, segurança, médicos, entre outros.

CONFIRA O COMUNICADO:

“NOTA TÉCNICA S/IVISA-RIO COVID-19 Nº 18/21

CONSIDERANDO a situação epidemiológica do Município, com a circulação da variante DELTA de SARS-Cov-2 com maior potencial infectante.

CONSIDERANDO a confirmação da tendência de alta do número de casos no Boletim Epidemiológico da Semana 31, divulgado às páginas 37-50 da edição de 09/08/2021, do Diário Oficial do Município.

Fica SUSPENSA a autorização para a presença de público em estádios, ginásios e demais equipamentos durante a realização de partidas e eventos esportivos, incluindo-se eventuais torcedores convidados, sendo admitida a presença dos respectivos atletas e delegações técnicas, da comissão de arbitragem, dos profissionais de imprensa, atendimento médico e segurança pública e de funcionários da manutenção.”