Prefeitura inicia vacinação de pessoas com 30 anos ou mais nesta quarta (4); veja locais

Pessoas com 30 anos ou mais serão vacinadas a partir desta quarta-feira (4) em Salvador. Pela manhã, das 8h às 12h, a estratégia contra a Covid-19 contemplará as pessoas com 30 anos ou mais, nascidas até 4 de janeiro de 1991. Já no turno vespertino, das 13h às 16h, as pessoas com 30 anos ou mais, nascidas até 4 de agosto de 1991, devem se dirigir aos pontos.