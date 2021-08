Prefeituras-bairro de Salvador começam a vacinar contra a covid-19 nesta terça (24)

A partir desta terça-feira (24), Salvador terá mais pontos de vacinação contra a covid-19. Para acelerar a imunização, as prefeituras-bairro serão pontos de vacina para quem for fazer o cadastramento ou recadastramento do SUS, pré-requisito para garantir o imunizante na capital baiana. A medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis nesta segunda (23).

Os moradores da cidade que tiverem o cartão SUS vinculados a outro município ou que necessitem emitir a 1ª via do documento deverão realizar o serviço presencialmente nas Prefeituras-Bairros, após agendamento no site.

Na ocasião, os interessados deverão apresentar um comprovante de residência atualizado no nome do titular do cartão SUS ou dos pais do mesmo, além de um documento de identificação com foto. Para as pessoas que já possuem cartão SUS vinculados a Salvador, o recadastramento pode ser feito forma on-line no site ou presencialmente nas 155 unidades básicas de saúde da rede municipal.