prêmio acumulado de R$ 41 mi é sorteado neste sábado (21)

O concurso 2402 da Mega-Sena acumulou em R$ 41 milhões e será sorteado neste sábado (21). Dessa maneira, as seis dezenas que compõem o sorteio do prêmio serão sorteadas a partir de 20h (horário de Brasília), no espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo.

O evento de sorteio da Mega-Sena será transmitido ao vivo para todo o Brasil, pelas redes sociais das Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje , em casas lotéricas credenciadas por todo o país ou pela internet. Sendo que, na internet, deve ser feito um cadastro prévio, com os dados do usuário e do cartão de crédito para realização do pagamento.

Nesse contexto, ninguém acertou as seis dezenas, que foram 08-11-13-33-38-48 do concurso 2401, sorteado na última quarta-feira (18). Sendo assim, de acordo com a Caixa, 128 pessoas acertaram a Quina e cada vencedor levará para casa R$ 25.058,88. Enquanto isso, 8.020 pessoas acertaram a Quadra, e levaram para casa R$ 571,34.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4,50, em que a pessoa pode escolher seis dezenas para apostar. No entanto, existem apostas maiores, que aumentam o número de dezenas jogadas e, consequentemente, a chance de se vencer o jogo e receber o prêmio. A maior aposta permite ao jogador apostar em até 15 dezenas.

Premiação da loteria

O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação feita pela Caixa. Sendo assim, dessa porcentagem: 35% são distribuídos para os acertadores das 6 dezenas sorteadas (Sena), 19% são distribuídos entre os acertadores da Quina (5 dezenas) e 19% são distribuídos entre os acertadores da Quadra (4 números).

Além disso, parte do prêmio ainda é distribuído para outros vencedores. Nesse sentido, 22% são distribuídos aos acertadores dos 6 números dos concursos que possuem final 0 ou 5 e 5% ficam acumulados para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Caso não haja vencedor em qualquer faixa do concurso, o valor acumula para o sorteio seguinte, na respectiva faixa de premiação. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Bolões para ganhar na Mega-Sena

Para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena, basta fazer um “bolão”. Para isto, basta formar um grupo de pessoas, escolher os números, marcar a quantidade de cotas que serão divididas e fazer a aposta em uma das 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país.

Deste modo, ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. E assim, caso o grupo vença o prêmio, cada participante pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

Por fim, o apostador também pode adquirir cotas de bolões da Mega-Sena organizados pelas lotéricas. Para isto, basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.