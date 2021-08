Prepara o bolso! Saiba quando custa assinar todos os streamings disponíveis no Brasil

Um filme na Netflix, uma série no Prime Video, um documentário no Globoplay… a vida de quem quer ter acesso a todo conteúdo em streamings disponíveis no Brasil ficou mais cara. Além dos três citados, ainda tem o recém chegado HBO Max, o Disney+, o Apple TV+, StarzPlay e o Tele Cine. Achou pouco? Tem também os menos conhecidos Mubi, Paramount+, Looke e MGM.