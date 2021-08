Presidente banca Barroca após eliminação do Atlético-GO: “Tem crédito total”

​Goiânia, GO, 05 (AFI) – O Atlético Goianiense foi eliminado da Copa do Brasil ao empatar por 2 a 2 com o Athletico, em Goiânia, pelo jogo de volta das oitavas de final. A queda, no entanto, não abala o clube que vem realizando boa campanha na temporada, principalmente, no Brasileirão. O presidente Adson Batista deixou claro que o técnico Eduardo Barroca continua com ‘crédito total’ dentro do elenco.

“Crédito total. Eu erro e ele também tem dia que erra. Nós perdemos nossa intensidade de marcação, sacrificamos João Paulo. Vejo a gente muito fortalecido para sequência da temporada. Conheço o dia a dia. O Barroca está tentando fazer o melhor. Ele trabalha muito. Mas vamos conseguir alcançar nossos objetivos”, disse o mandatário.

Adson Batista deixou claro que não concordou com as mudanças do treinador, que buscou deixar a equipe mais ofensiva para reverter a derrota por 2 a 1, na Arena da Baixada. O empate custou a queda do clube goiano.

Barroca foi bancado pela diretoria do Atlético-GO

“Vamos aprender com os erros, vamos focar no Campeonato Brasileiro. O Atlético vai continuar crescendo, fizemos uma grande Copa do Brasil e um grande confronto com o Athletico-PR. Olhar pra frente e seguir trabalhando”, destacou o presidente.

BARROCA

Em coletiva de imprensa, Barroca lamentou a eliminação, mas acredita na conquista de grandes objetivos ainda na temporada.

“Quero dar os parabéns aos jogadores, lutaram muito forte para tentar buscar o resultado desde o início e também dar os méritos ao adversário. É muito importante reconhecer a força do adversário, o Athletico Paranaense é uma equipe que vem brigando por objetivos grandes em todas as temporadas. Há dois anos venceu a Copa do Brasil. Conseguiram a vantagem no primeiro jogo e buscar o resultado contra uma equipe forte, organizada e com grandes jogadores é sempre muito difícil. Mas pressionamos o tempo todo, tentamos buscar o gol e lutamos muito. Não foi possível, fica aqui o nosso orgulho pela luta e agora vamos canalizar a nossa força para o Campeonato Brasileiro”, falou o treinador.

BRASILEIRÃO

No Brasileirão, o Atlético é o nono colocado, com 19 pontos, quatro da zona de Libertadores. O time goiano enfrenta agora o Ceará, no domingo, às 18h15, no Castelão