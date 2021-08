Presidente da Liga de Diadema recebe diretoria do Paz nas Arquibancadas

Diadema, SP, 20 (AFI) – A Liga de Futebol de Diadema, que tem na sua presidência Laureto Lima Medrado que já está em segundo mandato à frente da entidade. Nesta última quarta-feira (18), recebeu na sede da Liga a diretoria do Paz nas Arquibancadas, que é um movimento das principais torcidas organizadas de Diadema em prol de um futebol sem violência.

Na reunião entre Laureto Lima e diretoria do Paz nas Arquibancadas de Diadema, foram tratados assuntos como objetivo do projeto e promover a paz nas Arquibancadas da várzea de Diadema, para que seja evitado os confrontos entre torcidas, como diz o lema do projeto Somos rivais, inimigo jamais.

OUTROS ASSUNTOS

Foram tratado também assunto sobre a melhorias dos campos para os torcedores e sobre este assunto o presidente Laureto Lima já havia passado esta solicitação para os responsáveis da prefeitura de Diadema. A diretoria do Paz nas Arquibancadas se comprometeu a ajudar a Liga na cobrança dessas melhorias

“Foi com muito prazer que pude receber a diretoria do Paz nas Arquibancadas para que pudéssemos discutir alguns assuntos que é em prol da melhoria do futebol na cidade de Diadema e é fundamental essas reuniões para que a cada dia possamos estar melhorando cada vez mais em benefício do nosso esporte na cidade”, disse o presidente Laureto Lima.

INCENTIVO

Outros assuntos foram tratados entre Laureto Lima e diretoria do Paz nas Arquibancadas como uma reunião com todas as lideranças de torcidas antes do início do campeonato de 2022, para passar a ideia de não haver conflitos e e também o que não pode ser realizado nas arquibancadas como por exemplo levar bazuca, soltar rojões e o alinhamento na possibilidade em avaliações para premiar as torcidas com melhor comportamento. torcida com maior festa na arquibancada e também foi acordado que o Paz nas Arquibancadas terá a liberdade de fiscalizar e cobrar melhoria para torcidas no geral nas Arquibancadas de Diadema.

MAIS DE LAURETO LIMA

Conhecido na região pelo ótimo trabalho que está realizando como presidente da Liga de Diadema, Laureto Lima é formado em administração e possui ampla experiência também com o futebol profissional e atualmente é Gestor Geral do Departamento de Futebol do Água Santa.

Além de presidente da Liga de Futebol Amador de Diadema, ele também faz parte da diretoria do Água Santa, como Gestor Geral do Departamento de Futebol e neste ano o clube recebeu o prêmio Ouro no Programa de Excelência pela segunda vez consecutiva , oferecido pela Federação Paulista de Futebol.