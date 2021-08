Presidente de clube da Série A recebe punição e não pode ir a estádio

Belo Horizonte, MG, 9 (AFI) – Após confusão no pós jogo contra o Boca Juniors, o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, foi suspenso por dois jogos pela Conmebol. Ou seja, não poderá comparecer ao estádio nas quartas de final, contra o River Plate.

O presidente do Galo arremessou uma garrafa de água nos jogadores do Boca, que tentavam invadir o vestiário do Galo.

E COM “OS CARAS”?

Por enquanto, a entidade que comanda o futebol sul-americano ainda não divulgou a punição aos argentinos. A delegação do Boca passou a madrugada em uma delegacia para prestar depoimentos pela confusão gerada. O clube argentino teve de pagar fiança de R$ 3 mil para dois integrantes da delegação serem liberados.

AS OCORRÊNCIAS

De acordo com a Polícia Militar de Minas, duas ocorrências foram recebidas. Uma delas um flagrante: crime de dano qualificado. Pagaram a fiança, foram liberados e vão responder em liberdade. A outra foi pelo crime de lesão corporal e desacato. Com isso, os quatro integrantes assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e assumiram o compromisso de comparecer em futura audiência no Juizado Especial Criminal.

GRÊMIO: Felipão vê partida razoável na vitoria contra a Chape, analisa estreia de Borja e cita retomada com cautela no Brasileiro