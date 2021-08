Presidente do Atlético-GO indica possibilidade de contratar volante em definitivo

Goiânia, GO, 03 (AFI) – O futebol apresentado por Gabriel Baralhas no empate com o América-MG, por 1 a 1, no último final de semana, encheu os olhos do presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

Emprestado pelo Ituano até dezembro, o mandatário rubronegro revelou o desejo de contratar Gabriel Baralhas em definitivo ao final do vínculo.

“Se ele continuar desse jeito e o Atlético-GO permanecer na Série A eu vou tentar comprar um percentual porque é um atleta que trabalha mais que todo mundo, contagia de maneira positiva e ‘deixa tudo’ aqui no campo”, afirmou Adson Batista.

De acordo com informações da repórter Nathalia Freitas, da Rádio Sagres, a intenção do Atlético-GO é comprar 80% dos direitos econômicos de Gabriel Baralhas.

O volante de 22 anos chegou ao Dragão durante o Brasileirão do ano passado, mas só em 2021 conseguiu se firmar. Na atual temporada, Baralhas disputou 26 partidas e marcou três gols.