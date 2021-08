Preta Gil comemora aniversário com ‘closes’ de biquíni; veja fotos

Preta Gil comemorou 47 anos de vida no último domingo (8) e nas redes sociais, a cantora mostrou como foi o dia de festa com lazer. A baiana não economizou nas fotos de biquíni na beira da praia. Na legenda de uma das postagens, ela escreveu: “E como boa leonina que sou, não podia faltar aquele close de biquíni nesse paraíso chamado Salvador”, disse.

Em outros posts, ela falou mais sobre a celebração ao lado da família. “A virada dos meus 47 foi mais feliz ao lado dos meus amores!! Obrigada por todas as mensagens de carinho! Tô lendo tudo e respondendo aos poucos!!”

Preta é muito querida no meio artístico. Ao longo do dia, ela recebeu uma chuva de parabéns de vários famosos como Astrid Fontenelle, Fernanda Paes Leme, Sabrina Sato, Otaviano Costa, Mumuzinho, Thiaguinho, Isis Valverde, Ticiane Pinheiro, Juliana Paes, Elba Ramalho etc.

Confira os cliques feito pela cantora