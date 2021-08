Primeira eliminada do BBB21, Kerline estreia como atriz em clipe de Zé Vaqueiro; confira

Apesar de ter sido a primeira eliminada do BBB21, a cearense Kerline Cardoso ganhou o coração dos telespectadores. Com 1,5 milhão de seguidores no Instagram, a influenciadora estreou como atriz no clipe ‘Fim da Noite’, de Zé Vaqueiro.

No clipe da canção Ker aparece como uma noiva cadáver. Com vestido rasgado, flores murchas e muitas olheiras, ela contracenou com o também influenciador Cremosinho. “Fiquei muito feliz de participar do clipe. O Zé Vaqueiro é um cantor que eu admiro e acompanho a carreira. Amei. Além disso, nos divertimos muito”, comemorou a ex-bbb.

A trama se passa em um cemitério, onde Zé Vaqueiro observa Kerline e Cremosinho, seu suposto noivo, saírem das suas respectivas sepulturas para dançarem juntos. Confira: