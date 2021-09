Primeiro encontro Angel e Alex: confira resumo de Verdades Secretas desta terça (31)

O capítulo desta terça-feira (31) promete em Verdades Secretas. O tão esperado primeiro encontro de Angel e Alex finalmente acontece e muda todo o rumo da trama. A partir de hoje, a jovem modelo trabalhará como prostituta de luxo.

Angel fará seu primeiro grande trabalho na agência de modelos de Fanny. Após exigências da chefe, ela ficará responsável por fechar o desfile da marca de Alex. A escolha de Fanny deixará Larissa, modelo mais experiente que a novata, muito ressentida. Ela irá preparar uma armadilha para a filha de Carolina.

Angel ganhará um presente de Alex que ficará encantado com a modelo no desfile. Após arrasar nas passarelas, ela terá o seu primeiro encontro sexual com o empresário, que costuma sair com as jovens do Book Rosa. Antes do momento a dois, Fanny passará orientações para Angel.