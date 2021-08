Prior explica câmeras em apartamento: ‘Para transar hoje tem que ter muito cuidado’

Em entrevista a um podcast, o ex-bbb Felipe Prior revelou que tem câmeras instaladas em seu apartamento por precaução. A decisão foi tomada após a saída do BBB20, quando o arquiteto enfrentou acusações de crimes sexuais.

Prior explicou que as câmeras tiram a privacidade, mas que foi a melhor opção para o momento. “Para transar com uma menina hoje, você precisa tomar muito cuidado”, afirmou. Apesar da casa ter se transformado em um Big Brother Brasil, o arquiteto diz que sempre avisa às mulheres sobre as câmeras antes de qualquer relação sexual acontecer.

Ele ainda relatou que após o BBB começou a sentir medo de ter relacionamentos. “As meninas pedem para dar tapa na bunda e eu não dou mais. Não dou tapa na bunda”, afirmou.