Produção de pescado e funcionamento da UBP Penedo podem ampliar geração de emprego e renda

Prefeito Ronaldo Lopes e Câmara de Vereadores pedem que Codevasf doe Unidade de Beneficiamento ainda sem uso para desenvolver a piscicultura e a carcinicultura na região do Baixo São Francisco

Decom PMP

Trabalhar para o povo de Penedo ter emprego e renda é compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes. De forma objetiva, o gestor avança com o planejamento da gestão Crescendo Com Seu Povo para diversos setores, inclusive os que incluem a zona rural do município.

Com objetivo de ampliar as possibilidades de sustento aos que vivem nos povoados e na cidade, Ronaldo Lopes encaminhou à Superintendência Estadual da Codevasf, logo no início do mandato, pedido de doação da Unidade de Beneficiamento de Pescado (UBP) ao município.

A pequena indústria construída pelo órgão federal no povoado Cooperativa 1 está pronta desde meados de 2007, mas nunca funcionou plenamente.

Para ativar a UPB de Penedo e assim alavancar, em escala industrial, atividades relacionadas com a criação de peixe ou camarão na região do Baixo São Francisco, Ronaldo Lopes reúne-se na próxima terça-feira, 31, com o Superintendente da Codevasf para Alagoas, João José Pereira Filho, o ex-prefeito de Teotônio Vilela, Joãozinho Pereira.

Levantamento

Ao mesmo tempo em que se empenha para viabilizar avanços para Penedo de forma institucional, o governo Ronaldo Lopes age fora dos gabinetes, seguindo o modelo de trabalho do prefeito que mantém contato direto com a população.

Equipes de diferentes secretarias estão no campo, prática cotidiana na Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada).

A orientação especializada que atende o pequeno produtor avança para piscicultores, sob orientação de engenheiros de pesca que estão à frente do diagnóstico que atualiza dados sobre a piscicultura em Penedo.

Os encontros com pequenos produtores acontecem na zona rural, com reunião marcada na sede da Colônia de Pescadores Z-12 para a noite de segunda-feira, 30, a partir das 19h30.

Semada

O incentivo à piscicultura para gerar mais emprego e renda no município com inegável potencial para produzir peixe e camarão em cativeiro é uma das metas do Secretário Manoel Messias Lima, o Messias da Filó.

Em sua primeira gestão na Semada, a agricultura familiar penedense deu um salto de qualidade considerável. De fornecedor para atravessadores, o trabalhador rural passou a vender alimentos para merenda escolar do município e do Instituto Federal.

Além disso, a Feira da Agricultura Familiar já está consolidada, ocorrendo uma vez por semana em dois locais distintos, Praça Santa Luzia e Cohab.

A gestão Crescendo Com Seu Povo trabalha para viabilizar mais avanços na qualidade de vida do povo de Penedo, meta que tem apoio da Câmara de Vereadores.

O Poder Legislativo Municipal reforçou a necessidade da doação da Unidade de Beneficiamento do Pescado ao município durante sessão de quinta-feira, 26, quando a indicação feita pelo vereador Derivan Thomaz ao deputado federal Arthur Lira e ao superintendente da Codevasf Alagoas, Joãozinho Pereira, foi aprovada por unanimidade.

A decisão da Codevasf sobre a UBP que permanece inutilizada é fundamental para alavancar a piscicultura e a carcinicultura no Baixo São Francisco, reivindicação liderada pela Prefeitura de Penedo que também atende aos demais municípios da região .

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP