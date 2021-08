Programa Bolsa Família: confira o calendário de pagamentos

Programa Bolsa Família

Os beneficiários do Programa Bolsa Família recebem pelo calendário oficial do programa. Por isso, as datas não são alteradas quando há alterações no Auxílio Emergencial dos demais beneficiários, também chamados de beneficiários comuns.

Quais são os requisitos do Programa Bolsa Família?

Conforme informações do Ministério da Cidadania, os requisitos do Programa Bolsa Família são:

Inclusão da família, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

Seleção pelo Ministério da Cidadania;

No caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de pré-natal, conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS);

Participação em atividades educativas ofertadas pelo MS sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes (mães que amamentam);

Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos;

Acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos;

Garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos.

Cadastro Único permite o cruzamento de dados para selecionar os beneficiários

As famílias que se enquadram no programa devem realizar o CadÚnico, O Cadastro Único. No entanto, as famílias são analisadas para verificar o enquadramento no programa. essa análise é totalmente automatizada.

As famílias selecionadas recebem pelos Correios um cartão de saque, o Cartão Bolsa Família, emitido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA).O PBF se integra a várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias vulneráveis.

Sendo assim, confira a programação de pagamentos do Bolsa Família até dezembro deste ano.

Pagamentos – Bolsa Família – mês de agosto

Confira os pagamentos do Bolsa Família 2021 de agosto vão do dia 18 ao dia 31

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 18/08 2 19/08 3 20/08 4 23/08 5 24/08 6 25/08 7 26/08 8 27/08 9 30/08 0 31/08

Calendário Bolsa Família do mês de setembro/2021

Por conseguinte, os pagamentos do Bolsa Família 2021 de setembro vão do dia 17 ao dia 30.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 17/09 2 20/09 3 21/09 4 22/09 5 23/09 6 24/09 7 27/09 8 28/09 9 29/09 0 30/09

Calendário Bolsa Família do mês de outubro/2021

Dessa forma, os pagamentos de outubro vão do dia 18 ao dia 29.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 18/10 2 19/10 3 20/10 4 21/10 5 22/10 6 25/10 7 26/10 8 27/10 9 28/10 0 29/10

Calendário Bolsa Família do mês de novembro/2021

Os pagamentos de novembro vão do dia 17 ao dia 30.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 17/11 2 18/11 3 19/11 4 22/11 5 23/11 6 24/11 7 25/11 8 26/11 9 29/11 0 30/11

Calendário Bolsa Família do mês de dezembro/2021

Por fim, os pagamentos do Bolsa Família 2021 de dezembro vão do dia 10 ao dia 23.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 10/12 2 13/12 3 14/12 4 15/12 5 16/12 6 17/12 7 20/12 8 21/12 9 22/12 0 23/12

Mais informações no site oficial do Ministério da Cidadania

É possível verificar o calendário oficial do programa no site oficial do Ministério da Cidadania. Acesse: gov.br/cidadania > Ações e programas > Bolsa Família.