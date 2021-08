O que é o Programa Casa Verde e Amarela?

Conforme definição oficial da Caixa Econômica Federal, Casa Verde e Amarela é um Programa do Governo Federal que tem como objetivo promover o direito à moradia a famílias residentes em áreas urbanas, com renda mensal de até R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sendo assim, é um programa associado ao desenvolvimento econômico, à geração de trabalho e renda e à elevação dos padrões de habitabilidade e de qualidade de vida da população urbana.

As condições de financiamento são diferenciadas de acordo com a faixa de renda. No entanto, a CEF ressalta que o Programa do Governo Federal oferece condições de pagamento e taxas de juros de acordo com a renda de cada família.

Financiamento de moradia em área urbana

A CEF informa que você pode financiar a compra de imóvel novo, usado ou ainda a construção e reforma de moradias em área urbana.

Atendimento especializado

A CAIXA informa que disponibiliza locais de atendimento específicos, de acordo com cada tipo de financiamento.

Programa Caixa de Olho na Qualidade

A CEF oferece um canal exclusivo para esclarecer dúvidas e registrar eventuais problemas em sua casa. Bem como, promete ajudar você a cuidar do seu patrimônio.

Famílias com renda bruta de até R$ 2.000,00:

Faixa 1,5: Você pode adquirir um imóvel cujo empreendimento é financiado pela CAIXA com taxas de juros que podem chegar até 4,75% ao ano e subsídios até R$ 47.500,00 de acordo com a sua renda e região onde você mora. E ainda você tem até 30 anos para pagar.

Famílias com renda bruta de até R$ 4.000,00:

FAIXA 2: Se sua família se encaixa nesta faixa os subsídios podem chegar até R$ 29.000,00 de acordo com sua renda e localização do imóvel.

Famílias com renda bruta de até R$ 7.000,00:

FAIXA 3: Para famílias com renda bruta de até R$ 7.000,00, a taxas de juros são atrativas na aquisição da casa própria.

Confira como contratar

?As famílias com renda mensal até R$ 7.000,00, podem contratar de forma individual ou por meio de construtora ou ainda por uma entidade organizadora se unidade vinculada a um empreendimento financiado pela CAIXA.

Assim sendo, é só fazer a simulação para saber quanto você poderá investir e entregar a documentação em um Correspondente CAIXA Aqui ou na agência CAIXA mais próxima de você.

A CAIXA avalia seu cadastro

?No atendimento na agência ou no Correspondente CAIXA Aqui, a CAIXA recebe e analisa a sua documentação. Bem como, a documentação do imóvel que você escolheu e mostra para você as melhores condições para o financiamento. Por conseguinte, após a validação e aprovação do cadastro e documentação, você assina o contrato de financiamento.