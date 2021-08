Programa de estágio da Prefeitura de Salvador abre matrículas

O Programa de Estágio de Ensino Superior da Prefeitura Municipal de Salvador está com as inscrições abertas. As oportunidades são para os estagiários de medicina e enfermagem, que trabalharão na Secretaria Municipal de Saúde.

São sete vagas ao todo. Os interessados deverão se inscrever no site da ETHOS no período das 9h do dia 09/08/2021 às 23h59 do dia 10/08/2021. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo contará com prova objetiva online, entrevista e análise curricular e seminário de introdução à rede.