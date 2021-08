Programação da Bahia FM e Bahia FM Sul tem novidades em agosto; confira

O público da Bahia FM (88,7) e Bahia FM Sul (102,1) tem agora um mix de novidades, novos quadros e ampliação de outros que já faziam parte da grade das duas emissoras. A atualização vai levar aos ouvintes mais conteúdo informativo e de entretenimento, que são característicos da programação da rádio, na capital e no interior do estado.

O programa Indiscreta, apresentado por Michele Gramacho, que antes só ia ao ar somente nos domingos, passa a ser exibido de segunda a quinta-feira, das 20h às 21h, com transmissão em rede, para a Bahia FM e Bahia FM Sul. Sempre com um tema irreverente e uma forte interação do público, o Indiscreta conta ainda com o seu baú, que sempre presenteia os ouvintes. O Gerente Executivo das Rádios da Rede Bahia, Luís Moreira, explica que a ampliação do programa se deu por um movimento natural, a partir do pedido dos próprios ouvintes.

“A cada semana, entre elogios ao Indiscreta, apareciam sugestões para que avaliássemos trazer as meninas para os dias de semana. A própria produção do programa ansiava para isso. E como nossos ouvintes são soberanos naquilo que querem em nossa programação, entendemos que esse era o momento. Estamos muito satisfeitos com essa escolha. Indiscreta tem sido um sucesso aos domingos, causa burburinho nas redes sociais e carrega uma alegria ímpar. A expectativa é grande pra ver tudo isso mais vezes na semana”, frisa.

Além de Michele, quem estará nas duas frequências é a educadora financeira, Átila Lima. Ex-endividada, desde 2018 ela tem aprendido e ensinado às pessoas como manter a vida financeira organizada. De segunda a sexta, em dois horários, às 6h50 e 17h50, Átila trará seus aprendizados e orientações para os ouvintes, no quadro Minha Grana. De acordo com o gerente executivo, a escolha da temática parte do desejo em oferecer uma programação de qualidade ao ouvinte, fazendo uma mescla entre boa música, serviços e conteúdos de relevância para o dia a dia.

Além dos informes, que vão ao ar durante o dia, e do programa Fala Bahia, exibido diariamente às 18h, a partir de agora o público estará atualizado com as principais notícias desde cedo. No ar, das 6h às 7h, de segunda a sexta-feira, o Direto da Redação conta com boletins de trânsito, previsão do tempo, assuntos sobre saúde, mundo pet, cultura, direito do consumidor e comentários diários do editor-chefe de radiojornalismo da Rede Bahia, Emmerson José. Na pauta, o cotidiano da cidade e dos baianos. A apresentação do programa será de Junior Moreno, que vai unir todo esse conteúdo informativo com a playlist que é a cara da Bahia