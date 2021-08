Projeta Junto! Podcast vai discutir o mundo dos negócios, marketing e empreendedorismo

A prática do empreendedorismo está cada vez mais recorrente no Brasil e discutir o futuro dos negócios é algo que toda a sociedade tem feito, sobretudo levando em consideração a situação econômica que tem sido desafiadora ao longo desta pandemia. Para traçar esses diálogos, o público conta agora com o podcast semanal, Projeta Junto!

Disponível nas principais plataformas de streaming, o podcast surgiu do desejo da equipe do Rede Bahia Projeta de trazer convidados para discutirem o cenário local e nacional dos novos modelos de negócios. “Reunimos nomes importantes do mercado profissional para desenharmos rotas de ação para os próximos anos. Como o próprio nome já remete, a ideia é projetar junto novas possibilidades de atuação para os empreendedores e empresários, tendo sempre como foco a inovação”, aponta o diretor-presidente da Rede Bahia, Paulo Cesena.

Lançado, semanalmente, às terças-feiras, o Projeta Junto! Será apresentado pela jornalista e coordenadora de conteúdo da Rede Bahia, Aymée Francine, que estará acompanhada por nomes como Karine Santos, Marta Fonseca, Paulo Rogério Santos e Ítala Herta. “Tem muita gente bacana nesses episódios que vocês vão acompanhar. Economia criativa, black money e marketing são alguns dos assuntos que os empreendedores poderão aprender um pouco mais e colocar em prática nas suas empreitadas a partir dos nossos papos”, conta.

No primeiro episódio, que já foi ao ar – você pode conferir na íntegra através do canal do YouTube do Rede Bahia Projeta ou nas plataformas de streaming – o programa discutiu a indagação: a regionalização do marketing muda o jogo? Os convidados para o bate-papo foram o gerente regional de marketing da Ambev no Nordeste, Felipe Balota, e o CEO da Propeg, Vitor Barros.