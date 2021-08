Projeto democratiza o acesso aos estudos de línguas

Universitárias criam projeto que facilita o acesso aos estudos de línguas

O Poliglotize é um projeto criado por estudantes de diversas universidades brasileiras e que possui como principal objetivo a democratização do acesso aos estudos de línguas no país.

Vamos conhecer, a seguir, mais sobre o funcionamento desse projeto totalmente gratuito e online!

Conheça o Poliglotize

O Poliglotize foi criado no mês de abril de 2020, em meio à pandemia de COVID-19, quando Fernanda Yumi Wakayama convidou algumas amigas para ministrar aulas no Instagram.

Fernanda idealizou o projeto no momento em que percebeu que algo deveria ser feito para resolver a desigualdade existente no Brasil em relação ao acesso aos estudos de línguas. Isso porque, muitos brasileiros não conseguem, hoje, acessar aulas e materiais direcionados ao ensino de uma língua estrangeira.

Ainda, a criadora ressalta também que a criação do projeto se tornou ainda mais urgente quando, no momento do surgimento da pandemia no Brasil, as desigualdades existentes na educação ficaram ainda mais explícitas.

Atualmente, o Poliglotize conta com mais de 10 mil seguidores em sua página do Instagram (@poliglotize), na qual ocorre a disponibilização de todas as aulas e de todos os materiais.

A estrutura das aulas

As aulas do Poliglotize são disponibilizadas no Instagram. Ainda, todos os materiais utilizados pelas facilitadoras, nome utilizado pelas integrantes no projeto para se intitular, também podem ser encontrados na mesma plataforma.

Ainda, visando melhorar a acessibilidade para deficientes auditivos e deficientes visuais, o Poliglotize disponibiliza também legendas descritivas e áudios em suas aulas.

As línguas oferecidas

O projeto trabalha com o ensino das seguintes línguas: inglês, espanhol, japonês, sueco, francês, italiano, alemão, coreano e libras.

As aulas podem ser assistidas por qualquer pessoa que possua interesse em aprender uma nova língua. Devemos destacar que aqueles que pretendem realizar a prova do ENEM, um vestibular ou um concurso podem se beneficiar do Poliglotize, principalmente por meio do ensino de inglês e de espanhol.

Redes sociais e websites

O Poliglotize está presente nas seguintes redes sociais:

Twitter: https://twitter.com/poliglotize?s=21

Instagram: https://www.instagram.com/poliglotize

O projeto pretende crescer de diversas maneiras nos próximos meses, especialmente através da idealização de podcasts, sites, YouTube e outras iniciativas no meio digital, especialmente devido à presença de uma equipe de audiovisual no projeto, que é coordenada por alunos de Cinema e Audiovisual.