Prorrogação do auxílio emergencial: 10 motivos para não ter direito

A prorrogação do auxílio emergencial começou a ser liberada desde a última quarta-feira (18), mas ainda há muitas pessoas que tem dúvidas se tem direito ao benefício ou não.

Saiba que não é possível fazer a inscrição nesta rodada de pagamentos, pois apenas aqueles que já estavam cadastrados em 2020 tem direito, como aconteceu nos critérios das parcelas anteriores liberadas também neste ano.

Está é uma maneira de não aumentar significativamente a folha de pagamentos do auxílio emergencial 2021. Aquelas pessoas que vinham recebendo o auxílio emergencial 2021, podem perder o direito da prorrogação.

Revisões mensais de liberações do benefício social estão sendo realizadas, para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Neste cenário, confira abaixo 10 motivos que podem fazer você ser excluído dos pagamentos da prorrogação do auxílio emergencial:

1)Estar empregado por meio das leis da CLT – o conhecido popularmente “trabalho em carteira”;

2)Ter se mudado para o exterior;

3) Ter renda per capita superior a meio salário-mínimo (atuais R$ 550);

4) Estar inscrito no (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego);

5) Estar recebendo outro benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

6) No ano de 2019, ter tido rendimentos acima de R$ 28.559,70;

Você Pode Gostar Também:

7) Ter idade inferior a 18 anos – exceto mães solteiras que podem receber;

8) Receber algum outro benefício pago pelo governo;

9) Outro integrante da família já estar recebendo os valores, uma vez que a liberação é realizada apenas para uma pessoa;

10) Seja servidor público em qualquer instância.

Como verificar se fui contemplado com a prorrogação do auxílio emergencial?

Para saber se você foi aprovado na prorrogação do auxílio emergencial 2021, você deve acessar o site do Dataprev. Alguns dados são necessários, como o nome da mãe, CPF, nome completo e data de nascimento.

Em caso de bloqueio ou recusa da prorrogação do auxílio emergencial, o motivo será informado e você poderá contestar a decisão em até 10 dias.

Nosso artigo “Auxílio emergencial bloqueado: veja o que aconteceu e como contestar” pode te interessar neste caso, para esclarecer todas as suas dúvidas e te ajudar com o passo. Clique em cima do termo e acesse.

A contestação é possível, por exemplo, para quem está com os dados desatualizados ou então incorretos no sistema do governo, para todos os motivos descritos acima, porém, não é possível reverter a situação.

Caso tenha sido aprovado, se tiver o número de celular atualizado no sistema, você poderá receber recados diretamente pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.